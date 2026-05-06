AK Partili Cora’dan gururlandıran paylaşım!

Sosyal medya hesabından Türkiye’nin dünyaya parmak ısırtan savunma sanayi ürünlerini paylaşan Cora; “Uçağı Fransa’dan, İHA’ları İsrail’den, füzeleri Çin’den, silahları Amerika’dan, tankları Almanya’dan alma devri çoktan geride kalmıştır. Ülkemiz bugün İHA’lardan SİHA’lara, denizden karaya, havadan uzaya uzanan büyük bir atılımın içindedir” ifadelerini kullandı.

“KENDİ GÜCÜNÜ ÜRETEN, KENDİ YOLUNU ÇİZEN BİR TÜRKİYE VAR ARTIK”

Salih Cora, “KAAN, Tayfun Füzesi, Yıldırımhan Füzesi, Bayraktar Kızılelma, Akıncı, Anka, TCG Anadolu… Her biri yılların emeğinin, kararlılığın ve milli iradenin ürünüdür. Savunma sanayiinde yerlilik oranının %20’lerden %80’lerin üzerine çıkarılması; ülkemizin stratejik bağımsızlığını pekiştiren tarihi bir eşiktir. Kendi gücünü üreten, kendi yolunu çizen bir Türkiye var artık! Çok şükür, geldiğimiz nokta gurur vericidir” diye yazdı.