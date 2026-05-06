SON DAKİKA
Gündem AK Partili Cora'dan gururlandıran paylaşım!
AK Partili Cora’dan gururlandıran paylaşım!

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Salih Cora, yerli ve milli silahlarımızın görüntülerini paylaşarak, “Kendi gücünü üreten, kendi yolunu çizen bir Türkiye var artık” dedi.

Sosyal medya hesabından Türkiye’nin dünyaya parmak ısırtan savunma sanayi ürünlerini paylaşan Cora; “Uçağı Fransa’dan, İHA’ları İsrail’den, füzeleri Çin’den, silahları Amerika’dan, tankları Almanya’dan alma devri çoktan geride kalmıştır. Ülkemiz bugün İHA’lardan SİHA’lara, denizden karaya, havadan uzaya uzanan büyük bir atılımın içindedir” ifadelerini kullandı.

“KENDİ GÜCÜNÜ ÜRETEN, KENDİ YOLUNU ÇİZEN BİR TÜRKİYE VAR ARTIK”

Salih Cora, “KAAN, Tayfun Füzesi, Yıldırımhan Füzesi, Bayraktar Kızılelma, Akıncı, Anka, TCG Anadolu… Her biri yılların emeğinin, kararlılığın ve milli iradenin ürünüdür. Savunma sanayiinde yerlilik oranının %20’lerden %80’lerin üzerine çıkarılması; ülkemizin stratejik bağımsızlığını pekiştiren tarihi bir eşiktir. Kendi gücünü üreten, kendi yolunu çizen bir Türkiye var artık! Çok şükür, geldiğimiz nokta gurur vericidir” diye yazdı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Başlıyor: İstanbul Küresel Savunma Ekosisteminin Kalbi Olacak
Dünyaya duyuruldu! "Hava savunma sistemlerimiz devreye girdi"
Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı!
Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede
