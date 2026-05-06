Kübra Yapıcı cinayetinde dehşet detaylar: Canilerin planlı vahşeti ortaya çıktı
Kübra Yapıcı cinayetinde dehşet detaylar: Canilerin planlı vahşeti ortaya çıktı

Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan ve günlerdir haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın (2026), Burdur’da ormanlık bir alanda korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yakalanan zanlıların itirafları, suçun örtbas edilmesi için başvurulan yöntemlerin dehşetini gözler önüne serdi. Genç kadını silahla vuran saldırganların, cesedi önce gömdüğü, ardından çıkarıp İstanbul’dan getirdikleri bir halıya sararak üç kez benzinle yaktıkları ve yanmayan kısımları balyozla parçalayarak gölete attıkları belirlendi.

Burdur’da ormanlık alanda bulunan kadın cesedine ilişkin soruşturmada kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin cinayetin ardından iz bırakmamak için vahşice yöntemlere başvurduğu belirlendi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı, soruşturma derinleştirildi.

Antalya’da kaybolduktan sonra cesedi Burdur’da ormanlık alanda bulunan Kübra Yapıcı cinayetiyle ilgili soruşturma genişletildi.  Baba Yunus Yapıcı, kızının hayatından endişe ederek aynı gün Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Derhal başlatılan çalışmalar, Türkiye'de faili meçhul dosyaların kararlılıkla takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekândan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla net şekilde belirlendi.

ŞÜPHELİ İSİMLERE ULAŞILDI, ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma derinleştikçe İlyas Umut D. ve Ataberk S. isimlerini kullanan iki şahsın izine ulaşıldı. Ancak verilen ifadeler olayın seyrini değiştirdi. İlyas Umut D., Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia etti. Fakat yapılan saha incelemesinde o saatlerde marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Bu çelişki, şüpheleri daha da güçlendirdi. Bu noktada devreye giren baba Yunus Yapıcı, yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı ve bu bilgileri savcılıkla paylaştı.

OLAYA DAİR  YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. İki şüpheli şahsın ilk olarak Kübra Yapıcı ile birlikte köye geldikleri, daha sonrasında ise ormanlık alanda silahla vurarak öldürdükleri öğrenildi. Yapıcı'nın cesedi ilk olarak toprağa gömen şahıslar, daha sonrasında İstanbul'a gitmek için yola çıktı. İstanbul'dan buldukları bir halı ile Burdur'a geri dönerken bir benzin istasyonundan cesedi yakmak için benzin alan şüpheliler bölgeye gelerek Yapıcı'nın cesedini topraktan çıkararak halıya sardılar. Daha sonrasında bir varil içerisine halıya sarılmış cesedi koyan şüpheliler, benzin yardımı ile cesedi yakmaya çalıştı. 3 kere benzin döken şahıslar daha sonrasında ise cesedin yanmayan kısımlarını yanlarında getirdikleri balyoz ile parçalayarak bölgede bulunan bir gölette attı.

OLAY, BULUNAN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ VE İTİRAF İLE ORTAYA ÇIKTI

Baba Yunus Yapıcı'nın kayıp başvurusu üzerine çalışmaya başlayan ekipler genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekândan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla net şekilde belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda yakalanan İlyas Umut D.'nin alınan ifadesi ile yaşanan vahşet gün yüzüne çıktı. İlyas Umut D.'nin itirafı sonrasında olayın diğer şüphelisi Ataberk S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinin sürdüğü öğrenilirken işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklama talebi sevk edilecekleri öğrenildi.

sefa KUZUGÜDEN

bu alçak canilere aynı acıyı tattıracak bir ceza mutlaka verilmeli canları yanmalı
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23