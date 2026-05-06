İBB’nin yeni rant kapısı İGDAŞ oldu! Şarapçı müdürden 50 milyonluk vurgun

HABER MERKEZİ

Genel müdürlüğünü, ihale pasladığı firmaların yöneticileri ile şarap eşliğinde yemek yiyen Nihat Narin’in yaptığı İBB iştirak şirketi İGDAŞ’ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. İçki masasında birlikte görüntülendiği Bekir Alp Sayın’ın, Genel Müdürü olduğu BBS şirketine, değeri milyonlarca lirayı bulan onlarca ihale paslayan Narin’in talimatıyla gerçekleşen 2025/1476728 e-KAP sayılı “Anahtarlama ve Kablosuz Ağ Cihazları Mal Alımı” işinde de usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. CİMER’e yapılan bir ihbarla ortaya çıkan skandalda, İGDAŞ tarafından 13 Kasım 2025 tarihinde 50 milyon TL gibi astronomik bir fiyat ile gerçekleşen ihalenin Huawei firmasına usulsüzce verildiği öne sürüldü. İGDAŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü İlker Heper’in emriyle mali değerleri çok yüksek olan Data Center Network ve Kablosuz Ağ cihazlarının ömürlerini tamamladığı yönünde yalan rapor düzenlenmesinin ardından gerçekleşen Teknik Şartnamede yasak olmasına rağmen Huawei isminin geçtiği, firma ile gizli görüşmeler yapıldığı ve kanuna aykırı hareket edildiği belirtildi.

ÇİNLİ ŞİRKETE KIYAK İHALE

Akit’in ele geçirdiği CİMER dilekçesine yansıyan ve depoda bekleyen sıfır cihazlara rağmen sırf ranta alan açmak için gerçekleştirilen 50 milyonluk vurgun ihalesi, şikâyet dilekçesinde şöyle gerçekleşti: İhale pasladığı firmaların yöneticileri ile şarap eşliğinde yemek yiyen Nihat Narin’in sorumluluğundaki İBB iştirak şirketi İGDAŞ yetkilileri tarafından 13 Kasım 2025 tarihinde 2025/1476728 Sayılı “Anahtarlama ve Kablosuz Ağ Cihazları Mal Alımı” isimli ihale yapıldı. İhale 50.000.000 TL gibi astronomik bir fiyat ile Çin menşeli “Huawei” firmasına adrese teslim şekilde paslandı. “Teknik şartname”nin 21. Sayfasında yasak olmasına rağmen ihalenin usulsüzce verildiği Huawei firmasının ismi birden fazla geçerken, ihale öncesi firma ile gizli görüşmeler yapıldığı ve kamu ihale kanununa aykırı hareket edildiği şikayet dilekçesine yansıdı.

SAHTE RAPORA ZORLADILAR

Şuan İGDAŞ Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini yapan İlker Heper’in, mali değerleri çok yüksek olan Data Center Network ve Kablosuz Ağ cihazlarının ömürlerini tamamladığı yönünde bilgi işlem personelinden yalan rapor düzenlemesi istediği de şikayet dilekçesinde yansıdı. Kendisine ‘böyle bir rapor düzenlemeyeceğini, aksine Network cihazlarının garantilerinin dahi devam ettiğini ve İGDAŞ Kamu kurumunun daha uzun yıllar böyle bir satın alıma ihtiyacı olmadığını’ belirten personelin ise başına gelmeyen kalmadığı belirtildi.

Sahte rapor dayatmasına karşı çıkan vatansever personeli işten çıkartmakla tehdit eden Heper’in, ihalenin sonuçlanmasından 1 gün sonra ilgili personelin iş akdini feshettiği belirtildi. Raporda ayrıca, söz konusu fesih işleminin, yaşanan usulsüzlüklerin ve ihale vurgununun üzerini örtme ve denetimi engelleme amacı taşıdığına dikkat çekildi. CİMER’e ulaştırılan dilekçede, tüm şirket yönetiminin bu süreçten haberdar olduğu ve organize şekilde hareket edildiğine de vurgu yapıldı. Dilekçede, vurgun ihbarının kesinlikle bir görüş ayrılığı olmadığına, İGDAŞ gibi bir kamu kurumunun içini boşaltan bir şebekeyi deşifre niteliğini taşıdığı da belirtildi.

İGDAŞ’TA TUZ KOKTU BİR KERE

Akit’in ulaştığı ihbar dilekçesi, CHP yönetimindeki İGDAŞ’taki vurgun düzenini gözler önüne sererken, akıllara gazetemizin son dönemde yaptığı yolsuzluk haberlerini gündeme getirdi. Gazetemiz akit, 23 Nisan tarihinde ‘İGDAŞ’ta vurgun kursaklarında kaldı’ ve 27 Nisan tarihinde ‘İBB’ye çöreklenen BBS şirketine 28 ihale paslanmış!’ başlıklarıyla yaptığı haberlerinde Şarapçı Genel Müdür Nihat Narin’in yönetimindeki İGDAŞ’ta dönen diğer usulsüzlükleri gündeme getirmişti.