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Spor Şenol Güneş'ten Özkan Sümer'e veda mesajı:
Spor

Şenol Güneş'ten Özkan Sümer'e veda mesajı:

"Kendisi, vermiş olduğu emekler, yetiştirdiği değerlerle yeri dolmayacak müstesna bir futbol adamıydı. Görev yaptığı süre içerisinde olduğu gibi aramızdan sessizce ayrılırken de yine bir ders vermiş oldu" - "Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz. Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:09:34 -
Şenol Güneş'ten Özkan Sümer'e veda mesajı:

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, vefat eden Trabzonspor Kulübünün eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer için duygusal bir mesaj paylaştı.

Uzun yıllar Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Güneş'in, bordo-mavili ekip ile özdeşleşen isimlerden Özkan Sümer'in vefatının ardından yazdığı veda mesajı, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yayımlandı.

Güneş, veda mesajında "Değerli büyüğüm, Türk futbolunun duayen ismi, sevgili Özkan Sümer hocamın vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi, vermiş olduğu emekler, yetiştirdiği değerlerle yeri dolmayacak müstesna bir futbol adamıydı. Görev yaptığı süre içerisinde olduğu gibi aramızdan sessizce ayrılırken de yine bir ders vermiş oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Trabzonspor ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, veda mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Hocam! Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz. Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur. Ürettiklerin ve bize verdiklerin için binlerce kez teşekkür ediyorum. Gönüllere girdin; gözden uzak durdun. Şimdi gönülden uzak olanlar da sizi gönüllerine alacaklardır. Allah sıkıntılı yüreklere ferahlık ve sabır versin. Sizi bugünden özlüyoruz hocam. Unutulmayacaksın!"

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