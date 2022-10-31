  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a gönderme: Cahil!
Spor

Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a gönderme: Cahil!

Trabzonspor'un efsane kalecisi Onur Kıvrak, "Bir kalpte iki sevda olmaz" diyerek Beşiktaş'a giden Şenol Güneş'e gönderme yapmıştı. Güneş Kıvrak'a cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 10:26:00 -
Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a gönderme: Cahil!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Güneş, eski öğrencisi Onur Kıvrak'ın paylaşımına cevap verdi.

Şenol Güneş, isim vermeden kendisine "Bir kalbe iki sevda sığmaz." eleştirisi yapan Onur Kıvrak'a cahil dedi.

Güneş açıklamasında, "Ben Trabzonspor'u da seviyorum. Beşiktaş'ı da seviyorum. Bir gönülde iki sevda olmaz diyorlar. Profesyonellikle cehalet unsurunun ayrı olduğunu bilmeyenler, bunu böyle değerlendirir." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Trabzonspor 'un eski kaptanı Onur Kıvrak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

2019 yılında kariyerini bordo-mavililerde sonlandıran Kıvrak, "Bir kalbe iki sevda sığmaz." yazarak Trabzonsporluluğu ile bilinen Şenol Güneş'e göndermede bulunmuştu.

Onur Kıvrak'tan Şenol Güneş'e fena gönderme
Onur Kıvrak'tan Şenol Güneş'e fena gönderme

Spor

Onur Kıvrak'tan Şenol Güneş'e fena gönderme

Beşiktaş, Şenol Güneş ile coştu
Beşiktaş, Şenol Güneş ile coştu

Spor

Beşiktaş, Şenol Güneş ile coştu

Şenol Güneş: Arzu ettiğim takım bu değil
Şenol Güneş: Arzu ettiğim takım bu değil

Spor

Şenol Güneş: Arzu ettiğim takım bu değil

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23