Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a gönderme: Cahil!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Güneş, eski öğrencisi Onur Kıvrak'ın paylaşımına cevap verdi.

Şenol Güneş, isim vermeden kendisine "Bir kalbe iki sevda sığmaz." eleştirisi yapan Onur Kıvrak'a cahil dedi.

Güneş açıklamasında, "Ben Trabzonspor'u da seviyorum. Beşiktaş'ı da seviyorum. Bir gönülde iki sevda olmaz diyorlar. Profesyonellikle cehalet unsurunun ayrı olduğunu bilmeyenler, bunu böyle değerlendirir." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Trabzonspor 'un eski kaptanı Onur Kıvrak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

2019 yılında kariyerini bordo-mavililerde sonlandıran Kıvrak, "Bir kalbe iki sevda sığmaz." yazarak Trabzonsporluluğu ile bilinen Şenol Güneş'e göndermede bulunmuştu.