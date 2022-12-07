Şenol Güneş'ten onay geldi! Beşiktaş o yıldızın peşine düştü

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Şenol Güneş'in de isteği doğrultusunda ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen yıldız orta saha Miha Zajc'ı renklerine bağlamak için çalışmalara başladığı öne sürüldü.

Milliyet Gazetesi'ne konuşan gazeteci Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın Miha Zajc'a olan ilgisini doğruladı ve şu ifadeleri kullandı.

"Menajeri ile görüşülüyor"

"Miha Zajc'ın sezon sonu kontratı bitiyor Fenerbahçe ile ve oynatmıyorlar. Beşiktaş'ın Zajc'ın menajeriyle görüşme gayet doğal ve bu haber doğru. Fenerbahçe'de çok orta saha oyuncusu var. Az şans bulması da normal. Beşiktaş'ın da ihtiyacı var."

"Sezon sonu için düşünülüyor"

"Büyük takımlar kendi aralarında oyuncu takasını görüşebilirler ama taraftar baskısı var. Taraftar kasaya değil saha içine bakıyor. Beşiktaş'ın devre arasında Zajc'ı almaya çalıştığını duydum. Görüşmeler sezon sonu için yapılıyor ama öne çekmeye çalışıyorlar."

"Resmi bir görüşme değil"

"Resmi bir görüşmeden ziyade dolaylı yoldan bir görüşme gerçekleşti çünkü Zajc'ın sözleşmesi devam ediyor. Bu arada menajer Beşiktaş dışında Avrupa'dan da bazı ihtimaller olabilir mi bunu araştırıyor."