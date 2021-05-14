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Spor Şenol Güneş'ten olay Beşiktaş sözleri: Ben Trabzonluyum ama...
Spor

Şenol Güneş'ten olay Beşiktaş sözleri: Ben Trabzonluyum ama...

Açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündemi sallayacak ifadeler kullandı. Güneş, "Ben Trabzonluyum ama Beşiktaş camiası beni çok sahiplendi. Beşiktaş için canımı veririm" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 17:49:00 -
Şenol Güneş'ten olay Beşiktaş sözleri: Ben Trabzonluyum ama...

Ay-Yıldızlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, kadro tercihlerini açıkladığı basın toplantısında gündeme dair yorumlarda bulundu. Güneş, Beşiktaş'a ve Trabzon'a olan bağlılığından da bahsetti.

"Zevkli bir sezon oldu"

Güneş, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında, "Hak eden kimse o şampiyon olsun. Zevkli bir sezon oldu. Düşenler de umarım tekrar Süper Lig'e çıkar" dedi.

"Beşiktaş için ben canımı veririm"

Şenol Güneş, "Ben Trabzonluyum ama Beşiktaş camiası beni çok sahiplendi. Beşiktaş için ben canımı veririm. Fenerbahçe, Galatasaray, Barcelona fark etmez. Bizim kültürümüzde bu var çünkü" diye konuştu.

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