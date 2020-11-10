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Spor Şenol Güneş'ten 'Muriç' ve 'Sörloth' açıklaması
Spor

Şenol Güneş'ten 'Muriç' ve 'Sörloth' açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Nazım Sangare basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:59:00 -
Şenol Güneş'ten 'Muriç' ve 'Sörloth' açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Nazım Sangare basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için Macaristan ve Rusya maçlarını kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki 3 maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil edip sahadan en iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz. Çağrılan oyuncular içerisinde sakatlığı bulunan isimler var, ona göre değerlendireceğiz. Çağlar'ın oynaması zor, Burak'ın ve Kenan'ın hafif sakatlıkları var. Cenk oynamaya başladı, onu değerlendirebiliriz. Avrupa Şampiyonası öncesi hem kendimizi görmek, hem kazanmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında rakiplerimizi ona göre seçiyoruz. Hırvatistan, Almanya, yakın zamanda Belçika ile görüşebiliriz, istekleri var. Gökhan Gönül de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da Türkiye'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız. Altay Bayındır'ın Ümit Milli Takım'da olmasını daha fazla istiyordum ama Gökhan'ın bir sakatlığı oldu. Hırvatistan maçına Mert ile başlamayacağız, Uğurcan ile başlayacağız ve duruma göre de Altay'a şans verebiliriz. Yurt dışındaki futbolcularımız başarılı ama bunları abartmaya gerek yok. Vedat'ı çok beğeniyordum, Sörloth'u da beğeniyordum ama gittikleri takımlarda bırakın gol atmayı, süre alamıyorlar."

Nazım Sangare'nin açıklamaları şu şekilde;

"Türkiye'de bence futbol biraz daha sert ve güçlü. Tekniğe daha çok önem veriyoruz. Almanya'da çok disiplinli çalışıyorlar, onu da söylemem lazım. Orada çok daha hızlı futbol oynuyorlar. Hatalarımızdan çok şey öğrendik, sahaya daha güçlü çıkacağız. Fenerbahçe'de formayı aldığımda bir daha bırakmayacağım."

 

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