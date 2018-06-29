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Şenol Güneş'ten flaş ayrılılık açıklaması!

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

29 Haziran 2018 Cuma 15:44
Şenol Güneş'ten flaş ayrılılık açıklaması!

"Geçen sene oynadığımız futbolu daha iyi hale getirmemiz gerekiyor." diyen Şenol Güneş, Kore - Almanya maçına atıfta bulunarak "Kore'de altyapıdan çıkardığımız 17 yaşındaki iki futbolcu Almanya karşısında oynadı. Bu çok güzel bir şey." dedi.

"ELDEKİLERİN KIYMETİNİ BİLELİM"

Transferde gelecek oyunculardan önce eldekilerin kıymetini bilelim diyen Güneş, "Gelenlerden ziyade eldekilerin kıymetini bilmemiz lazım. Gidenler arasında para kazandıranlar oldu, hepsi çok emek verdi." ifadelerini kullandı. Şenol Güneş ayrıca "Güven, ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez." dedi. Güneş bu konuyla ilgili olarak ayrıca "Yola çıktıklarınızı, yolda bulduklarınıza değiştirirseniz hem yolunuzu, hem de dostunuzu kaybedersiniz." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK BORCU"

"Taraftarlarımıza şampiyonluk borcumuz var. Geçen sene neleri yanlış yaptığımıza bakacağız. Neyi iyi yapıyorsak hırsla onlara devam edeceğiz."

"NEGREDO AYRILACAK"

Negredo hakkında konuşan Şenol Güneş, "Kimler gelir, gider bilmiyorum ama Negredo olmayacak. İyi futbolcu ama bir santrfor alacağız dedikten sonra takımda tutamayız." dedi.

"OĞUZHAN KALACAK"

"Oğuzhan kalacak. Ondan çok şey bekliyorum. Panik yapmadan hareket etmeliyiz. Geldiğim günden daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum."

Şenol Güneş'in yardımcısı antrenör açıklaması

Yardımcı antrenörün kim olacağı yönündeki haberlere de cevap veren Güneş, "Yardımcı kim olursa olsun, gelsin dedim. İlhan mesela gelsin. Yeter ki takıma zarar vermesin. Hikmet'i, Tugay'ı Şifo Mehmet'i düşündüm bir ara. Mourinho gelsin fark etmez." dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:44
  1. Beşiktaş
  2. Negredo
  3. Şenol Güneş

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