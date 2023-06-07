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Spor Şenol Güneş'ten deneyimli futbolcuyu övgü dolu sözler
Spor

Şenol Güneş'ten deneyimli futbolcuyu övgü dolu sözler

Yeniakit Publisher
2023-06-07 22:06:00 -
Şenol Güneş'ten deneyimli futbolcuyu övgü dolu sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiba için övgü dolu sözler kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in bu sezonki son maçı olan Konyaspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

"3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Son maçı kazanmak istediklerini belirten Güneş, "Sezon başından beri yaşadığımız, zaman zaman benim dönemimde, zaman zaman benden önceki dönemde puan kayıpları nedeniyle şu anda durumumuz 77 puanda görünüyor. Bunu 80 yapmak istiyoruz. Ama daha önemlisi oyun olarak daha ileri gitmek istiyoruz. Bugün sezonun son maçını oynayacağız. Bu maç beraber gelecek yılda neler yapabileceğimizi görmek adına önemli. Bütün taraftarlar bizimle beraber. Beklentileri, heyecanları, coşkuları var. Oyuncular da en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Kazanırsak, mutlu oluruz. Taraftarımızın önünde iyi bir veda olur. 3 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kendisini takdir ediyorum"

10 sezon formasını giydiği Beşiktaş ile son maçına çıkacak olan Atiba ile ilgili de konuşan 71 yaşındaki çalıştırıcı, "Atiba, ben geçmişte Kopenhag'tan almak istedim. Alamadık ama daha sonra yollarımız kesişti. Uzun yıllar beraber kaldık. Benimle beraber, bensiz Beşiktaş'ta şampiyonluklar gördü. 10 yılda, 3 şampiyonluk bir oyuncu için olumludur. Diğer kupaları da aldı. İnsanların gönlüne nasıl girdiğiniz önemli, Atiba güzel bir örnek. Hala, olağanüstü çalışıyor. Kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum" dedi.

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