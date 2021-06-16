  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kuzey Makedonya’ya ziyaret
İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldürdü
İtalya'da son bilanço açıklandı
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi! İnceleme başlatıldı
Spor Şenol Güneş'ten 2 değişiklik!
Spor

Şenol Güneş'ten 2 değişiklik!

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda 2 değişikliğe gitti.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 19:31:00 - 2021-06-16 19:33:13
Şenol Güneş'ten 2 değişiklik!

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, 2 değişiklik yaptı. İtalya ile Roma'da oynanan mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'yı kulübeye çeken tecrübeli çalıştırıcı, savunmada Kaan Ayhan, orta sahada ise Cengiz Ünder'e formayı verdi.

Şenol Güneş, orta saha dizilişinde de değişikliğe gitti. İtalya karşısında Kenan Karaman sağ açık, Hakan Çalhanoğlu da sol açıkta forma giyerken, Galler mücadelesinde Kenan Karaman sol açığa, Cengiz Ünder de sağ açığa geçti.

Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan ise orta sahanın ortasında görev aldı. A Milli Takım'ın Galler karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan - Zeki, Kaan, Çağlar, Umut - Okay, Cengiz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Burak Yılmaz.

Galler'de değişiklik yok

A Milli Takım'da 2 değişiklik yaşanırken, Galler ise İsviçre karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de herhangi bir değişiklik yapmadı.

Galler'in ilk 11'i şu şekilde:

Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James - Moore.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay