Şenol Güneş'i duyurdu! Tarihi anlaşmasını yapacak... İmzalar her an gelebilir!

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, milli takımın başına Şenol Güneş'in getirilmesi için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'in yeni adresiyle ilgili Güney Kore'den açıklama geldi. Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE MÜZAKARELER SÜRÜYOR"

MK Sports'a konuşan yetkili, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliği olarak görüyor ve müzakereler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, "Güneş, Güney Kore'nin başantrenörlüğünü devralmaya kararlı, dolayısıyla müzakereler mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilir." dedi.

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