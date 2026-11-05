Hafta sonu başlayacak dev indirimler! A101 7-13 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı

Şarküteri, Kahvaltılık ve Süt Ürünleri İndirimleri Kataloğun ikinci sayfasında kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan peynir, sucuk, yoğurt ve atıştırmalıklar listelendi. Tüketicilere sunulan şarküteri ve gıda fiyatları şöyle oluştu: Beşler Dana Kangal Sucuk (350 g): 295 TL (Yüzde 15 indirim, önceki fiyatı 349 TL) Torku Dana Kangal Sucuk (350 g): 369 TL (Önceki fiyatı 435 TL) İçim / Eker / Torku Yarım Yağlı Yoğurt (5 KG): 269 TL (Yüzde 23 indirim, önceki fiyatı 349 TL) Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri (600 g): 239 TL (Yüzde 11 indirim, önceki fiyatı 269 TL) Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir (1 KG): 209 TL (Yüzde 19 indirim, önceki fiyatı 259 TL) Sütaş Kaymaksız Yoğurt (2 KG): 109,50 TL (Yüzde 22 indirim, önceki fiyatı 139,50 TL) Akçaabat Dana Köfte (500 g): 339 TL (Yüzde 15 indirim, önceki fiyatı 399 TL) Nimet Kurabiye Çeşitleri (500 g): 99 TL (Yüzde 9 indirim, önceki fiyatı 109 TL) Muratbey Lor Peyniri (500 g): 99,50 TL (Yüzde 28 indirim, önceki fiyatı 137,50 TL) Piliç Döner (200 g): 89,50 TL (Yüzde 18 indirim, önceki fiyatı 109 TL) Kızılay Karadut ve Frenk Üzümü Aromalı Doğal Maden Suyu (6×200 ml): 75 TL (Yüzde 15 indirim, önceki fiyatı 88,75 TL) Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis (170 g): 70 TL (Yüzde 19 indirim, önceki fiyatı 86,50 TL) Uno Ekmek Çeşitleri (Süper Tost 470 g, Tam Buğday Tava 450 g, Çok Tahıllı 450 g): 70,50 TL (Yüzde 24 indirim, önceki fiyatı 92,50 TL) Piliç Nugget (300 g): 62 TL (Yüzde 17 indirim, önceki fiyatı 75 TL) Çokça Dondurulmuş Mısır (450 g): 49,50 TL (Yüzde 14 indirim, önceki fiyatı 57,50 TL) Nimet Buğday Unu (5 KG): 125 TL (Yüzde 7 indirim, önceki fiyatı 135 TL) 10 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli Özel Kampanya: A101 Haftanın Yıldızları A101 kasalarında tüketicilerin sepet tutarına bağlı olarak uygulanan 10 TL ve üzeri indirimli ürün grubu da paylaşıldı. Broşürün üçüncü sayfasında yer alan büyük indirimli fırsatlar şu şekildedir: Karlıdağ Tuzsuz Tereyağı (1 KG): 900 TL yerine yüzde 50 indirimle 450 TL Fairy Platinum Fresh Bulaşık Makinesi Kapsülü (50’li): 999 TL yerine yüzde 60 indirimle 399 TL (Kapsül adet fiyatı 7,98 TL) Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu (8’li): 249 TL yerine yüzde 52 indirimle 119,50 TL