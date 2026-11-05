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Ekonomi
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Hafta sonu başlayacak dev indirimler! A101 7-13 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı

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Hafta sonu başlayacak dev indirimler! A101 7-13 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı

A101’in 7-13 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Yıldızları kampanyası belli oldu. Sıvı yağdan deterjana, peynir çeşitlerinden kasa arkası fırsatlarına kadar birçok üründe uygulanacak indirimler tüketicilerin dikkatini çekti. İşte A101’in yeni hafta kampanyasında öne çıkan ürünler ve güncel fiyat listesi...

#1
Foto - Hafta sonu başlayacak dev indirimler! A101 7-13 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı

Haftalık market alışverişini avantajlı fiyatlarla tamamlamak isteyen tüketiciler için hazırlanan yeni A101 Haftanın Yıldızları indirim kataloğu raflardaki yerini alıyor. A101 marketlerinde 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak ve 13 Kasım Cuma gününe kadar sürecek olan kampanya bülteninde, temel mutfak erzaklarından temizlik malzemelerine kadar pek çok üründe indirimli fiyatlar duyuruldu. Cumartesi günü başlayacak kampanyada mutfakların temel ihtiyacı olan 5 litrelik ayçiçek yağı, toz deterjan çeşitleri, cam mutfak gereçleri ve şarküteri ürünleri indirimli etiketleriyle satışa sunuluyor.

#2
Foto - Hafta sonu başlayacak dev indirimler! A101 7-13 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı

Sıvı Yağ, Temizlik ve Mutfak Ürünleri Fiyat Listesi Kataloğun ilk sayfasında mutfak erzakları ve çamaşır bakım ürünlerindeki fiyat düzenlemeleri öne çıkıyor. 7-13 Kasım tarihlerinde geçerli olan temel ürünlerin fiyatları şu şekilde sıralandı: Safya Ayçiçek Yağı (5 L): 489 TL (Yüzde 8 indirim, önceki fiyatı 529 TL) Ariel Toz Deterjan Renkliler (4 KG): 299,90 TL (Yüzde 36 indirim, önceki fiyatı 469,90 TL) Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı Siyahlar / Renkliler (2,97 L): 269 TL (Yüzde 37 indirim, önceki fiyatı 429 TL) Paşabahçe Su ve Meşrubat Bardak Takımı (12 Parça – 6 adet su, 6 adet meşrubat bardağı): 249 TL (Yüzde 50 indirim, önceki fiyatı 499 TL) Bal Küpü / Irmak / Nar / Doğuş / Bor Toz Şeker (3 KG): 175 TL (Yüzde 8 indirim, önceki fiyatı 189,50 TL) Kent Boringer Pasta Topping Sos Karamel / Frambuaz / Çikolata (750 g): 124,50 TL (Yüzde 22 indirim, önceki fiyatı 159,50 TL) Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (250 ml) / Temizleyici (250 ml) / Tuzu (1,3 KG): 105 TL Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi (4×110 g): 87,50 TL (Yüzde 20 indirim, önceki fiyatı 109,25 TL) Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri (142 g): 47 TL (Yüzde 20 indirim, önceki fiyatı 59 TL) Tambol Bol Sütlü Çikolata (77 g): 39,50 TL (Yüzde 56 indirim, önceki fiyatı 89,95 TL) Filiz Makarna Çeşitleri (500 g): 29,50 TL (Yüzde 19 indirim, önceki fiyatı 36,50 TL) Indomie Gurme Noodle Çeşitleri (80 g): 21 TL Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi (100 g): 20 TL (Yüzde 20 indirim, önceki fiyatı 25 TL)

#3
Foto - Hafta sonu başlayacak dev indirimler! A101 7-13 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı

Şarküteri, Kahvaltılık ve Süt Ürünleri İndirimleri Kataloğun ikinci sayfasında kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan peynir, sucuk, yoğurt ve atıştırmalıklar listelendi. Tüketicilere sunulan şarküteri ve gıda fiyatları şöyle oluştu: Beşler Dana Kangal Sucuk (350 g): 295 TL (Yüzde 15 indirim, önceki fiyatı 349 TL) Torku Dana Kangal Sucuk (350 g): 369 TL (Önceki fiyatı 435 TL) İçim / Eker / Torku Yarım Yağlı Yoğurt (5 KG): 269 TL (Yüzde 23 indirim, önceki fiyatı 349 TL) Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri (600 g): 239 TL (Yüzde 11 indirim, önceki fiyatı 269 TL) Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir (1 KG): 209 TL (Yüzde 19 indirim, önceki fiyatı 259 TL) Sütaş Kaymaksız Yoğurt (2 KG): 109,50 TL (Yüzde 22 indirim, önceki fiyatı 139,50 TL) Akçaabat Dana Köfte (500 g): 339 TL (Yüzde 15 indirim, önceki fiyatı 399 TL) Nimet Kurabiye Çeşitleri (500 g): 99 TL (Yüzde 9 indirim, önceki fiyatı 109 TL) Muratbey Lor Peyniri (500 g): 99,50 TL (Yüzde 28 indirim, önceki fiyatı 137,50 TL) Piliç Döner (200 g): 89,50 TL (Yüzde 18 indirim, önceki fiyatı 109 TL) Kızılay Karadut ve Frenk Üzümü Aromalı Doğal Maden Suyu (6×200 ml): 75 TL (Yüzde 15 indirim, önceki fiyatı 88,75 TL) Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis (170 g): 70 TL (Yüzde 19 indirim, önceki fiyatı 86,50 TL) Uno Ekmek Çeşitleri (Süper Tost 470 g, Tam Buğday Tava 450 g, Çok Tahıllı 450 g): 70,50 TL (Yüzde 24 indirim, önceki fiyatı 92,50 TL) Piliç Nugget (300 g): 62 TL (Yüzde 17 indirim, önceki fiyatı 75 TL) Çokça Dondurulmuş Mısır (450 g): 49,50 TL (Yüzde 14 indirim, önceki fiyatı 57,50 TL) Nimet Buğday Unu (5 KG): 125 TL (Yüzde 7 indirim, önceki fiyatı 135 TL) 10 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli Özel Kampanya: A101 Haftanın Yıldızları A101 kasalarında tüketicilerin sepet tutarına bağlı olarak uygulanan 10 TL ve üzeri indirimli ürün grubu da paylaşıldı. Broşürün üçüncü sayfasında yer alan büyük indirimli fırsatlar şu şekildedir: Karlıdağ Tuzsuz Tereyağı (1 KG): 900 TL yerine yüzde 50 indirimle 450 TL Fairy Platinum Fresh Bulaşık Makinesi Kapsülü (50’li): 999 TL yerine yüzde 60 indirimle 399 TL (Kapsül adet fiyatı 7,98 TL) Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu (8’li): 249 TL yerine yüzde 52 indirimle 119,50 TL

#4
Foto - Hafta sonu başlayacak dev indirimler! A101 7-13 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı

Yeni A101 Haftanın Yıldızları kampanyası kapsamındaki tüm indirimli ürünler, 7 Kasım ile 13 Kasım 2026 tarihleri arasında A101 mağazalarında ve online alışveriş kanallarında satışta bulunacak.

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