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Spor Şenol Güneş yine yaptı yapacağını! Bomba transfer geliyor...
Spor

Şenol Güneş yine yaptı yapacağını! Bomba transfer geliyor...

Zamanında ‘Yeni Gökhan Gönül' yakıştırmaları yapılan deneyimli futbolcu, Şenol Güneş'in talebiyle Beşiktaş'ın radarına girdi. Kayserispor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, Fenerbahçe altyapısından çıktığı dönemde ‘Yeni Gökhan Gönül' olarak görülüyordu. Şenol Güneş 26 yaşındaki futbolcunun transferini yönetimden bizzat talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 22:17:00 - 2022-11-01 22:21:03
Şenol Güneş yine yaptı yapacağını! Bomba transfer geliyor...

Zamanında ‘Yeni Gökhan Gönül' yakıştırmaları yapılan deneyimli futbolcu, Şenol Güneş'in talebiyle Beşiktaş'ın radarına girdi. Kayserispor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, Fenerbahçe altyapısından çıktığı dönemde ‘Yeni Gökhan Gönül' olarak görülüyordu. Şenol Güneş 26 yaşındaki futbolcunun transferini yönetimden bizzat talep etti.

Şenol Güneş ilk transfer bombasını bir dönem 'Yeni Gökhan Gönül' yakıştırmaları yapılan futbolcuyla patlatıyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen futbolcu, oyun tarzıyla Gökhan Gönül'ü andırıyordu. Şenol Güneş deneyimli futbolcunun transferini Beşiktaş yönetiminden bizzat istedi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Ramazan Civelek, o dönem yeni Gökhan Gönül olarak lanse ediliyordu. Kariyerinde beklenen sıçramayı bir türlü başaramayan oyuncu şu anda Kayserispor forması giyiyor. Şenol Güneş, Beşiktaş yönetiminden sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun transferini istedi.

Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başladı. 21 yaşında profesyonel olan Civelek; Gaziantep BB, Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Kayserispor'a imza atan 26 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma altında çıktığı toplam 60 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

 

 

 

 

 

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