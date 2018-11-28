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Şenol Güneş, yıldız oyuncuyu sildi: Gereken neyse yapılsın!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, polemiğe girdiği taraftara küfür eden Ryan Babel'i sildi. Güneş, "Sadece Beşiktaş'ın değil, başka takımın taraftarlarına da bunun yapılmasını kabul edemem. Gereken neyse yapılsın" dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:43
Şenol Güneş, yıldız oyuncuyu sildi: Gereken neyse yapılsın!

Beşiktaşlı bir taraftarın sosyal medyada sorduğu, "Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna çirkin sözlerle yanıt veren Kartal'ın yıldızı Ryan Babel'e teknik direktör Şenol Güneş de tepki gösterdi.

Yönetim, oyuncudan savunma isterken, Güneş'in olaya bizzat dahil olduğu ortaya çıktı.

Güneş, Ahmet Kavalcı ile görüşüyor

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının, A takımdan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı ile özel bir görüşme yaparak, "Sadece Beşiktaş'ın değil, hangi takımın taraftarı olursa olsun, böyle bir tepkiyi kabul edemem. Gereken neyse yapılsın" dediği öğrenildi.

"Türkiye'deki tüm annelerden özür dilesin"

Babel'in küfürlü mesajına maruz kalan Alihan Tavşan isimli taraftar ise "Ryan önce annemden ve benden, sonra da Türkiye'deki tüm annelerden özür dilesin. O kolay olanı yaptı, şimdi de zor olanı yapsın. Aksi takdirde hukuki işlemler devam edecektir" açıklamasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 19:43
  1. Beşiktaş
  2. Kasımpaşa
  3. Türkiye
  4. Şenol Güneş
  5. Ryan Babel
  6. Babel

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