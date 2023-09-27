Şenol Güneş: Yarın daha net konuşuruz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Kızgın ve üzgünüm"

"Bugün çok hatalarımız oldu. Aslında 2 pozisyon biz hücuma çıktığımızda, kaptırdığımız toplardan rakibe uzak kaldık ve 2 gol yedik. Hücum ettiğimizde golü bulmamız gerekirken, rakibin oyununa yenik düştük. Rakibin oynamasına izin verdik. Top kazanmak için agresif, sert oynamadık. Oynadığımız oyun şekli kazanmaya yetmedi. Kötü goller yedik. Rakibe bunu vermemek gerekiyordu. Bu tip oyun olmaması gerekiyordu. Kızgın ve üzgünüm. Tercihlerimiz, beklentilerimiz karşılık bulmadı."

"Mert Günok'un sakatlığı var"

"Mert Günok'un sakatlığı var. Durumuna bakacağız. Şu anda bir şey söylemek doğru değil. Büyük ihtimalle oyunun başında da vardı. O etkilemiş de olabilir. Yarına daha net konuşuruz. Dizinde olan bir şey. Ona bakacağız."

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