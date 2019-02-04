Şenol Güneş son dakika istifa mı edecek Beşiktaş-Antalyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Antalyaspor maçının ardından istifa edeceği iddia edildi. İşte Şenol Güneş’in istifa edeceği iddiasına ilişkin haberin. detayları.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 6-2 galip geldikleri Antalyaspor maçıyla ilgili "Geçen hafta kaybettiğimiz puanı geri getiremedik ama kaybedilen morali geri getirdik. En azından gollerle daha moralliyiz." dedi. Şenol Güneş, 6-2 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Goller ve sonraki pozisyonlar ilginç bir maç oldu. Daha fazla gol atabilir ve yiyebilirdik. Lig bir maraton kimin ne yapacağı belli değil” ifadesini kullandı. Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Beşiktaş'ın Antalyaspor’u 6-2 yendiği maçın ardından Şenol Güneş hakkında bomba iddiayı dile getirdi. Bayındır, Şenol Güneş'in Antalyaspor maçından sonra istifa edeceği yönündeydi diyerek, "Bu iddia doğru mudur bilmiyorum. Ama 6-2'lik skor ve performans belki bu istifayı ötelemiştir. Şenol Güneş'le ilgili bu tür değerlendirmenin çıkıyor olması bile önemli bir konu." dedi.