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Spor Şenol Güneş: Rusya maçında aynı şeyi yapmıştı
Spor

Şenol Güneş: Rusya maçında aynı şeyi yapmıştı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldığımız maçtan sonra konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 23:33:00 -
Şenol Güneş: Rusya maçında aynı şeyi yapmıştı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan'la hazırlık maçında 3-3 berabere kaldığımız mücadelenin sonrasında açıklamalar yaptı.

İlk golde elle oynama olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Gol düellosu oldu. Gol yemeyip, gol atmada sıkıntımız varken şimdi tam tersi oluyor, gol atıp, gol yiyoruz. İlk golde eliyle aldı, 4. hakem de Slovenyalı, o da Rusya maçında aynı şeyi yapmıştı. Biz görüyoruz, kendi de gördü, olan oldu, hazırlık maçı nihayetinde." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar olduğunu da belirten Güneş, "Merih tam girmeden golü yedik, ısınamadan da 3. golü yedik. Hatalarımız tabii ki oldu. Oyun olarak da 2. bölgede karşılamak yerine geriye çekilmek zorunda kaldık. Orkun, Mert Çetin sakatlandı, sakatlar fazla oldu. Cengiz'i biraz geç aldım, ciddi bir sorunu gözükmüyor. Orkun ile Mert'e bakacağız." dedi.

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