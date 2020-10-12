Şenol Güneş: Kazanmaya yakındık yazık oldu

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "2. yarı oyunun hakimiydik, pozisyonlar bulduk. Kazanmaya yakındık, yazık oldu." dedi.

Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Kazanmaya yakındık. Hem Sırbistan, hem bu maçtaki beraberlik yazık oldu. Kazanmayı hak edince kazanmalısınız. Hiç oyuncu değiştirmeyi düşünmüyordum. 2 dakika verince değişikliklerin de bir anlamı kalmadı. 2 puan kaybettik, üzgünüz ama 2. yarıdaki oyunumuz önemli, bunları devam ettireceğiz."

"3 günde bir maç yapmak yoruyor"

"Sırbistan maçı kadrosuna. 3 günde 1 maç yapılıyor deniyordu, şimdi 1 haftada 3 maç yapıyoruz. Almanya'dan İstanbul'a oradan Rusya'ya geldik. Ruslar ise tüm maçlarını burada yaptılar. Olağanüstü bir durum, üstelik pandemi dönemindeyiz. Şikayet olsun diye de söylemiyorum ama yorulduk."

Şenol Güneş'in genel basın toplantısındaki açıklamaları ise şöyle:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi yüzde 100'ünü vermeye çalıştı. İkinci yarı gayet iyiydiler, hatta ben oyuncu değiştirmeyi düşünmüyordum. İkinci yarıya bakarsak; daha çok pozisyon üreten, daha az pozisyon veren takımdık, kazanmaya yakındık. 3 maç yaptık. Macaristan olumsuzdu. Sırbistan maçında deplasmanda kazanmaya yakındık. Burada da öyle.. Bu kayıplar bizi geride bıraktı. Üzgünüz. 2 puan kaybettik burada. Disiplinle oynamak, rakibi sahasına hapsetmek önemliydi. Devam ettireceğiz."