Şenol Güneş kararını verdi! Sürpriz kadro... Mert kalede!

Beşiktaş, evinde İstanbulspor ile mücadele ediyor. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor.

Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İşte ilk 11'ler;

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Amir, Cenk, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Lokilo, Muammer, Ba, Ethemi, Loshaj, Eze

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GHEZZAL GELİŞMESİ

Beşiktaş'ta sakatlığı dolayısıyla bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilen Ghezzal, bu mücadele ile birlikte formasına kavuşacak.

Süper Lig'de İstanbulspor son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, Beşiktaş 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Sezonun ilk yarısında oynanan İstanbulspor-Beşiktaş maçı, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.