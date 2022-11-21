Şenol Güneş istedi, yönetim harekete geçti!

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Felipe'ye talip oldu. İspanyol basını, siyah-beyazlıların Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışamalar devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, savunma hattına takviye yapmak için düğmeye bastı.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberde; stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Atletico Madrid forması giyen Felipe'yi kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Haberde Beşiktaş'ın, La Liga ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı stoper için Atletico'ya uygun bir bonservis bedeli önereceği belirtildi. Haberde ayrıca Felipe'yi isteyen tek kulübün Beşiktaş olduğu ve siyah-beyazlıların deneyimli futbolcuyla 2025 yılına kadar sözleşme önereceği vurgulandı.

Atletico Madrid'in yeni sözleşme önermeyeceği Felipe'nin de ocak ayında İspanyol ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 3 maçta 270 dakika süre alan Felipe'nin skor katkısı bulunmuyor.

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