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Spor Şenol Güneş döneminin antrenörü tekrar Beşiktaş'ta
Spor

Şenol Güneş döneminin antrenörü tekrar Beşiktaş'ta

Beşiktaş, daha önce Şenol Güneş döneminde kulüpte Atletik Performans Antrenörlüğü görevi yürüten Miguel Peiro Montanana'nın yeniden göreve getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 18:48:00 -
Şenol Güneş döneminin antrenörü tekrar Beşiktaş'ta

Süper Lig'in 22. haftasına girilirken, Beşiktaş, teknik ekibe yeni katılan ismi duyurdu. Beşiktaş, "Futbol A Takımımızın Atletik Performans Antrenörlüğü görevine, 2015-19 yılları arasında takımımızda görev yapmış olan Miguel Peiro Montanana getirilmiştir." ifadeleriyle deneyimli ismi duyurdu.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Atletik Performans Antrenörlüğü görevine, 2015-19 yılları arasında takımımızda görev yapmış olan Miguel Peiro Montanana getirilmiştir.

Miguel Peiro Montanana'ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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