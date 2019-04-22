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Şenol Güneş: “Beşiktaş’tan ayrılmanın bir hüznünü yaşayacağım”

DG Sivasspor galibiyetini değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, üç puana sevindiklerini ama oyunun kendisini mutlu etmediğini belirtti.

22 Nisan 2019 Pazartesi 23:10
Şenol Güneş: “Beşiktaş’tan ayrılmanın bir hüznünü yaşayacağım”

DG Sivasspor galibiyetini değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, üç puana sevindiklerini ama oyunun kendisini mutlu etmediğini belirtti.


Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda DG Sivasspor’in konuğu oldu. Karşılaşma Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası açıklamada bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamasından önce masanın üzerindeki mikrofonların yüksekliğinden şikayet ederek mikrofonları indirtti. Güneş, aldıkları üç puana sevinseler de oyunun kendisini mutlu etmediğini belirtip, “İlk yarı Sivasspor karşısında mağlup olmuştuk. Onun ardından Sivasspor’un çıkışı başlamıştı. Ligde enteresan sonuçlar aldı. İyi maçlar oynadı. Dinamik, koşan, önde de baskı yapabilen, savunma takımı görüntüsü verdiği düşünülüyor ama aslında hücumda daha etkili olan bir takım. O yüzden işimizin zor olduğunu düşünüyorduk. Sivasspor sahasında tüm takımlara da ters gelebilir. İlk yarı denk oynadık ama ikinci yarı maç tamamen lehimize döndü. Sivasspor bizim de oyun üstünlüğümüzü kabul etmişken, gereksiz olarak hakemle itişmeye girmemiz, arkasından oluşan sakatlık ve yediğimiz gol rakibi ve seyirciyi oyuna soktu. Ortak bir oyun oldu ondan sonra. İkinci yarı oyun üstünlüğümüz var ama pozisyon sayımız az oldu. Sonunda da güzel bir gol oldu. Sanki gizli bir güç golü atmış gibi oldu. Üç puan geldi, gelen üç puana seviniyoruz. Mutlu olduk ama oyun olarak mutlu değilim” dedi.



“Beşiktaş’tan ayrılmanın bir hüznünü yaşayacağım”


Güneş gazetecilerin kendisine yönettiği, “Sizden sonra yerli hoca mı olmalı yabancı hoca mı olmalı?” şeklindeki soruya cevap olarak, “O konuda konuşmaya hakkım yok. Doğru da bulmuyorum. Benim ağzımdan birçok şey yazılıp söyleniyor. Konuşursam burada konuşurum. Gelecekle ilgili düşüncelerim sorulduğunda başkan ve yönetim ile paylaşıyorum. Beşiktaş’tan ayrılmanın bir hüznünü yaşayacağım. Ama onu henüz içinde değerlendirmiş değilim. Ama şu aşamada nasıl maçları kaybettik, ilk yarıda çok puan kaybettik, ne onları düşünmenin yeri ve zamanı nede geçmişte şampiyon olduk onu düşünmenin zamanı. Nede benim için gelecek yıl ne olacağını düşünmenin zamanı. Ben bugünü yaşamak zorundayım. Bugün maç bitti, önümüzdeki Ankaragücü maçına hazırlanacağız. Dünü ve yarını tartışmadan bugünü yaşayıp neticeler alıp en iyi şekilde Beşiktaş’ı zirvede bırakmak istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 23:10
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