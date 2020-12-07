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Spor Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimini değerlendirdi:
Spor

Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimini değerlendirdi:

"Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda ve Norveç görünüyor" - "Kendi takımımızda kadromuz aşağı yukarı belli. 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz iyi oyuncularımızla bu gruptan çıkmaya çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:26:25 -
Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimini değerlendirdi:

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç ile çekişeceklerini söyledi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, kurayı değerlendirdi.

TRT Spor'a telefonla bağlanan Güneş, "Kura bir şans işi. Hayırlı olsun. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası'na katılmak için olağanüstü çalışmak gerekiyor. Bu takımların hepsi güçlü." diye konuştu.

Üçüncü torbadan güçlü Norveç'in geldiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Cebelitarık ile daha önce hiç karşılaşmadık. Letonya'ya 2004 Avrupa Şampiyonası öncesi kaybetmiştik. Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda ile Norveç görünüyor. Önemli olan bütün maçları kazanmak için sahaya çıkmak. Biz de öyle yapacağız. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hollanda ile daha önce oynayıp kazanmıştık ama güçlü bir takım. Norveç'in güçlü oyuncuları var." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, rakipleri çalışacaklarını vurgulayarak, "Hem rakipler hakkında bilgi toplayacağız hem de analizlerini yapacağız. Kendi takımımızda kadromuz aşağı yukarı belli. 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz iyi oyuncularımızla bu gruptan çıkmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Hollanda'nın zor takımlardan biri olduğunu anlatan Güneş, "Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Portekiz bize daha uygun. Hollanda, son dönemde hem Almanya hem de Fransa ile yaptığı maçlarda çok iyi futbol oynadı. Yeniden bir çıkış yapmak istiyorlar. Hangi takım olursa olsun her maça kazanmak için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup, oyuncu kalitemizle ülkemizi iyi tanıtmak istiyoruz. Bir yola girdik. Bu yolun sonu da aydınlık olsun istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek için önümüze kim çıkarsa onu yenmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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