Şenol Çorlu kimdir, nerelidir? Şenol Çorlu hangi takımlarda oynadı?

Şenol Çorlu kimdir? Şenol Çorlu, 3 Aralık 1961 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Fenerbahçe'de yıldızı parlamıştır. 2008-09 sezonu itibarıyla Fenerbahçe futbol takımının altyapı direktörlüğü görevini yürütmektedir.

Petrol Ofisi takımında profesyonel oldu ve attığı gollerle ulusal takımın teknik kadrosunun da dikkatini çekti. 15 Ekim 1978'de Avrupa Şampiyonası eleme maçında Polonya'ya karşı genç millî formayı giydi. 1979 yılında o dönemde 1. Ligde oynayan Orduspor'a transfer oldu. 2 Aralık 1980'de bir başka Avrupa Şampiyonası eleme maçında Çekoslovakya'ya karşı ümit millî formayı giydi. 1981 yılında ise 1. lig'e yeni çıkan Sakaryaspor'a geçti. Çorlu 1984-85 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 1991-92 sezonunda da kadroya giremeyen Çorlu, Aralık 1991'de Antalyaspor'a kiralandı. 1992'de de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan jübile maçıyla futbola veda etti. Çorlu, 17 kez A Millî, 10 kez de ümit millî (U21) ve 3 kez de genç millî (U18) olmak üzere 30 kez millî formayı sırtına geçirdi. Bu forma altında 4 gol attı.