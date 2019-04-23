Şenocak: Devletimiz üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirecektir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta çöken binanın olduğu yere gelerek incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi alan Şenocak, daha sonra sokakta bekleyen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Bir vatandaşla sohbet eden Şenocak, “Sayın Cumhurbaşkanımız da süreci çok yakından takip ediyor. Tüm yetkili organlarımız işin üzerinde. Bakanlık yetkili arkadaşlarımız da süreci takip ediyorlar, onlarla bir görüşme yapacaklar. Buranın en hayırlı şekilde çözülebilmesi için devletimiz üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirecektir. Önemli olan burada bir can kaybına sebep olunamaması. Tesellimiz bu noktada. Cana bir şey gelmedi, geri kalan bir şekilde halledilir. Sağ olsun burada mağdurluk pozisyonu oluşturulmadı. Bütün arkadaşlarımız en iyi şekilde ağırlandılar. Bundan sonraki süreci de yakın takip ediyoruz. Hiçbir sıkıntı olmadan, elbirliğiyle tamamlarız inşallah" dedi.



Şenocak, kaç binanın yıkılacağı sorusuna, “Tespitler devam ediyor. Gerekli incelemeler yapılsın, sonra net bir şey söyleriz. Şuanda söylenen şeyler afaki olabilir" yanıtını verdi. Şenocak, daha sonra alandan ayrıldı.