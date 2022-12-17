Senin yüzün hiç mi kızarmaz be kadın? Bari yaşından başından utan Şükran Teyze

Genç kızların üniversiteye gitmek ve dışarıda gezmek için başörtüsü taktığını iddia edecek kadar zıvanadan çıkan Şükran Soner, yine büyük bir skandala imza attı. İslami emirleri, üstü kapalı bir biçimde "örümcek ağlarına" benzeterek, nasıl bir zihin yapısına sahip olduğunu gözler önüne seren Soner, İslam ve Müslüman karşıtlığıyla nam salmış Cumhuriyet'teki "Saray buyruklarıyla; yargı, tarikatlar, Diyanet elbirliğiyle örülen örümcek ağı" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Efsaneleştirilmiş dinler odaklı inançlarda örümcek ağlarının kutsanmasına aldanmayın. Kutsayanların bile özel yaşamlarında, en fanatik dindarlar da içlerinde, yaşanan evlerin temizliğinde, evlerin içinde oluşmuş örümcek ağlarının temizliğinde, kutsanan ağları örmüş örümceklerin hoyratça öldürülmeleri kaçınılmazdır. Yaşamın dayattığı gerçeklikler içinde, kalın, dirençli örülmüş balık ağlarının bile kopması önlenemezken örümcek ağlarının inanç uğruna ev içlerinde korunmaları söz konusu olamadığı gibi, parçalanmaları da çok kolay olur. Kişisel yaşamımdan deneyimlerimle, bitkiler de içinde tüm canlıların yaşamlarına özenli olmama karşın, kimi zaman ayırımında bile olmadan çok sevdiğim karıncalar da içinde, minnacık en güzelinden çok zarif minicik kır çiçeklerini, papatyaları, güzelim doğanın sayısız çeşitli çiçekli bitkilerine, kardelenlere bile istemeden verdiğim zararları sonrasında gözleyebildiğim, içimin sızladığı anlar çok olmuştur."