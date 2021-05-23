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Gündem “Senin karın, benim karım diye bir şey yok”
Gündem

“Senin karın, benim karım diye bir şey yok”

MHP’de siyaset yaptığı süreçte, Devlet Bahçeli’yi manevi değerlerden uzaklaşıp, “CHP’lileşmekle” suçlayan Mansur Yavaş, değme CHP’lilere taş çıkarıyor. Yavaş’ın, “Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim mirası” diyerek sahip çıktığı ve hayata geçirmek istediği Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün zihniyetini Yeni Akit deşifre ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 09:04:00 -
“Senin karın, benim karım diye bir şey yok”

 Zekeriya Say  İstanbul 

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim mirası” diyerek sahip çıktığı ve hayata geçirmek istediği Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün zihniyetini Akit deşifre ediyor. Seçmenini konsolide etmek için CHP’nin mirasına sahip çıkan Yavaş, Köy Enstitülerini ihya ederek sebep olduğu zehirli fikirleri bu topraklarda yeniden yaymak istiyor. İşte Yavaş’ın yere göğe sığdıramadığı Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün habis geçmişi:

Mansur CHP’lilerden de CHP’li

Göreve geldiğinden beri hizmet yerine algı belediyeciliği yürüten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, şimdi de CHP’nin kurduğu Köy Enstitüleri üzerinden duyar kasıyor. Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmek için çalışma başlattıklarını duyuran Yavaş, MEB’in geçtiğimiz günlerde ABB’ye verdiği restorasyon iznini iptal etmesiyle mağdur rolüne büründü. İptal kararının ardından açıklama yapan Mansur Yavaş, “Hiçbir siyasi farklılık ve kazanım; tarihi yaşatmaktan, eğitime inanmaktan, Cumhuriyet miraslarından önemli olamaz. Biz iyiliği bulaştırmaya her koşulda devam edeceğiz” dedi.

Aile ayaklar altında

CHP’li Yavaş’ın, seçmenini konsolide etmek için ihyaya soyunduğu Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün eğitim müktesebatında tüyler ürperten ifadeler yer alıyor. 26 Aralık 1952 tarihli TBMM tutanaklarında, “Aile kudsiyeti saçmadan başka bir şey değildir. Senin karın, benim karım diye tabiat bir şey ayırt etmemiştir. Bunları ortadan kaldıracak elemanlar biziz. Ahlâki gelenek ve göreneklerimize aykırı her türlü hareketler mazur görülmüş ve hattâ teşvik edilmiştir. Çirkin muamelelere hedef olan ve mukavemet gösteren kızlarımızdan bıçaklarla tecavüze uğrayanların bulunduğunu gösteren vesikalar eldedir” şeklinde kayıtlar bulunuyor.

Hedef komünist devlet

TBMM tutanaklarına yansıyan zehirli ifadeler şöyle devam ediyor:

“Son varılacak nokta; vatan, sınır kavgaları atılarak aile ve memleket diye bir şeyin tanınmadığı, bütün insanların kardeş olarak yaşamaya çalıştıkları bir merkezdir. Bunun için yapacağımız iş, hükümeti devirerek yerine geçmek, Komünistliği ilan etmektir. Biz hâlâ bu rejimi (Komünizmi) kabul ettiremiyor isek bu, o rejimin kötülüğünden değil, bizim kafalarımızın geriliğindendir. Okul siyasetten ayrı değildir. Okul içinde her türlü siyasetle meşgul olunur.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

ÜMÜT

vhp ZATEN KOMUSİTLERDENDE DAHA KÜTÜ. ÇÜNKÜ MÜNAFIK LAR. BAZEN BİZ ULUSALCI MİLYETÇİ VE ARAPLARI KÜRTLERİ LAZLARI YOK SAYARSK FAŞİT HALBUKİ OSMANLI AYALET SİSTEMİ VARDI ŞU ANDAKİ ABD BENZERİ . VE O ZAMDA DÜNYAYA HAKIMDİ VE BAZEN HSLKÇI BAZEN SUSYALİS BAZEN ŞERIATI KALDIRAN CAMİLERİ AHIRA MEYHANEYE ÇEVIREN . SARKLI SAKALLI DİYE ASAN KESEN VE SIKIŞINCA ELHAMDÜLİLLAH BİZDE MÜSLÜMANIZ DERLER BU MÜNAFIK BİR chp ZIHNIYETIDIR.
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Anavatan

Yahu arkadaş nasıl bir işse zu T.B.M.M. de kurulduğundan beri konuşulmayan birşey kalmamış.. Amerikan mandacılığı teklifinden ,ülkenin dininin hıristiyan olmasından ,komünist rejimden tutunda.lgbt evlilik serbestliğine kadar .Nasıl bir meclistir bu Vallahi ben anlayamadım..
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