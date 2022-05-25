Seni çakal seni! Âlemin tek uyanığı sen misin Ahmet Şık?

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın, "Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermezler" derken lafının nereye gideceğini çok iyi bildiğine dikkat çeken Melih Altınok, 2015'te Cumhuriyet'te, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı adliyede rehin alıp öldüren teröristlerin ağzından "Mecbur bırakıldığımız bir eylem" manşeti atan zatın, tıpkı o günkü gibi, girdiği riskin farkında olduğunu belirtti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"TİP Milletvekili Ahmet Şık, "Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermezler" diyor.

Şık eski gazeteci. Lafının nereye gideceğini çok iyi biliyor.

Tıpkı, 2015'te Cumhuriyet'te, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı adliyede rehin alıp öldüren teröristlerin ağzından "Mecbur bırakıldığımız bir eylem" manşeti atarken de olduğu gibi, girdiği riskin farkında.

O zaman 7 Haziran seçimlerini manipüle etmek üzere aşağılık bir terör eylemine gerekçe üretmekten çekinmiyordu... Şimdi de 2023 öncesi ana muhalefetin olası adayının dini inancını sakız gibi çiğnemekte tereddüt etmiyor.

Onca üst düzey PKK'lı, dağdan inmiş tip varken Türk kontenjanından HDP'ye girmenin diyeti olacak elbet.

O da görevini layıkıyla yapıyor...

Çünkü 2023'te Erdoğan yine kazanırsa, Şık'ın vekili olduğu HDP'nin illegal kanadı PKK-YPG'ye karşı askeri operasyonlar asla son bulmayacak.

Baksanıza, Erdoğan NATO ile İsveç üzerinden diplomasi yaparken bir yandan da sahada YPG'nin üzerine yürüyor

Acilen durdurulmazsa PKK'yı ve tüm bu terör ağından beslenenleri zor günler bekliyor.

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Şık ve temsil ettiği çevreler de Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında şansı olmadığını düşünüyorlar.

Malum, Kürtlerin, FETÖ'nün, PKK'nın adayı İmamoğlu.

Duran Kalkan bile video çekip İmamoğlu'na "kazanma taktikleri" vermekten çekinmiyor.

Şık da adaylık yarışında Kılıçdaroğlu'nun "pasif direniş" taktiğiyle minder dışına ittiği İmamoğlu ekibinin parti içinde dillendirdiğini açıkça söylüyor, o kadar

Ahmet Türk'ün "Kürtler Mansur Yavaş'a oy vermez" çıkışı da aynı kampanyanın parçası...

Soner Yalçın'ın, Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı bu yarışa girmesi halinde başına gelecekleri "Ağabeyime bu uyarıyı yapmak zorundaydım... Bu sadece bir kardeş tavsiyesidir" diyerek açık açık sıralaması da:

"Salt siyasi hayatı bitmez. Hakaretlere, saldırılara uğrar. Ağır iftiralar ile karşılaşır. Yıllarca sürecek komplo teorilerinin merkezinde yer alır. Ağır bedeller öder. Yaşamı allak bullak olur."

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Aman Kemal Bey!

Bunların sahipleri yine niyeti bozmuş.

2010'da "talihsiz bir olayın" ardından yerine geçtiğiniz CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'a da bu tür bir kampanya yapmışlardı.

Her dediklerini yapmazsanız, neler yapacaklarını hepimizden iyi biliyorsunuz. Baykal'a operasyon çeken kar maskeli adamlarla görüştüğünüzü bizzat siz söylemiştiniz.

Hatırlıyor musunuz, Baykal'a da "Çerkes lobisi" diyorlardı...

Halkta karşılığı olmadığını, partiyi yüzde 25'e sabitlediğini söylüyorlardı.

Şimdi İmamoğlu'na göz kırpan elçilikler kriptolarında, sizden "ABD için gelecek vaat ediyor" diye bahsediliyordu.

Dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav, kitabında bunları belgeleriyle tane tane anlatıyor.

Anlaşılan o ki sizin de miadınız dolmuş Kemal Bey.

Evet, "Eden bulur" demişler.

Kuşkusuz doğru...

Ama sivil siyasete yönelik operasyonculara karşı ilkesel olarak sizinleyim.

Tıpkı o zor günlerinde Deniz Bey'in yanında durduğum gibi."