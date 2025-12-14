Galatasaray'dan Salah için dev teklif!

Ara transferde Mohamed Salah bombasını patlatmak isteyen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basını, sarı kırmızılıların Mısırlı oyuncunun menajeriyle temasa geçtğini ve teklif yaptığını duyurduı. İşte detaylar...

Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanan G.Saray'da gündemdeki 1 numaralı isim Mohamed Salah oldu.

Taraftarları da oldukça heyecanlandıran bir isim olan 33 yaşındaki Mısırlı, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Devler Ligi'ndeki İnter deplasmanına götürülmeyen Salah, dünkü Brighton maçına da kulübede başladı.

İlk kez takımının son 4 maçında da sakatlığı ve cezası bulunmamasına karşın ilk 11'de başlayamayan Salah, seçeneklerini değerlendiriyor.

YILLIK 15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Burada devreye giren takımlardan birisi de G.Saray oldu. Suudi Arabistan takımlarının yanı sıra sarı- kırmızılılar da Salah için devrede. Corriere dello Sport'un haberine göre G.Saray yönetimi geçtiğimiz günlerde Salah'ın menajeriyle ilk teması kurdu.

Mısırlı futbolcuya senelik 15 milyon euro'luk maaş öneren sarı-kırmızılılar, hedeflerini anlattı. Brighton maçında asist yapan Salah, Premier Lig tarihinde aynı takımda 277 skor katkısı yapan ilk futbolcu oldu.