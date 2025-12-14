  • İSTANBUL
Bolivya'da şok gelişme! Eski devlet başkanı cezaevine gönderildi

Bolivya'da şok gelişme! Eski devlet başkanı cezaevine gönderildi

Bolivya’da yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Luis Arce, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık kaynakları, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve görevi kötüye kullanma iddialarının dosyada yer aldığını belirtirken, soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği bildirildi. Tutuklama kararı ülkede büyük yankı uyandırdı.

Ulusal basına göre Arce, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales hükümeti döneminde Ekonomi Bakanı olarak görev yaptığı sırada, yerli halklara yönelik projeler için oluşturulan bir fonda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Yolsuzlukla Mücadele Hakimi Mario Helmer, yaklaşık 6 saat süren duruşmanın ardından Arce'nin 5 ay süreyle La Paz kentindeki San Pedro Cezaevi'nde tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Helmer, Arce'nin sağlık gerekçesiyle her zaman adli izin talebinde bulunabileceğini ve Cezaevi İdaresi'nin güvenliğini sağlamak amacıyla kendisini hükümlülerden ayrı bir bölümde tutacağını belirtti.

 

Hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Arce, masum olduğunu savunarak gözaltına alınmasının "açıkça siyasi nedenlere" dayandığını söyledi.

Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetinin ülkede yaşanan sorunları örtbas etmek için "günah keçileri aradığını" ileri süren Arce, kendisine yönelik gözaltı işleminin yasa dışı olduğunu savundu.

Öte yandan Devlet Başkanı Paz, konuya ilişkin açıklamasında, yolsuzluğa bulaşmış olan herkesin, kim olursa olsun yargı önünde hesap vereceğini kaydetti.

Arce, 11 Aralık'ta yönetimsel başkent La Paz'da bulunan Özel Suçlarla Mücadele Birimi (FELCC) tarafından gözaltına alınmıştı.

 

- Savcılığın suçlamaları

Savcılığa göre Arce'nin bakanlığı döneminde, yerli halklara yönelik fon kapsamında 3 bin 500'den fazla proje finanse edildi ancak bu projelerin yarıdan fazlasının tamamlanmadı.

Arce ise bakanlığı döneminde söz konusu fonun yönetim kurulu toplantılarına katılmadığını, yalnızca kendi bakanlığı adına bir temsilci atadığını ve kurulda diğer bakanlıklar ile kurumların da temsilcilerinin bulunduğunu ifade etti.

Arce, 8 Kasım'da devlet başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından daha önce de sürdürdüğü şekilde La Paz’daki San Andres Üniversitesi'nde (UMSA) ekonomi dersleri vermeye devam etmişti.

