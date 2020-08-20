Şener atmakta sınır tanımadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakın hangi iftirayı attı

İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir zamanlar Milli Görüşçü şimdilerde CHP'li olan Abdullatif Şener, katıldığı canlı yayında atmasyonda sınır tanımadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları nedeniyle İsrail'in topraklar kazandığını ve aynı safta olduğu yalanını ortaya attı.

Şener katıldığı televizyon programında, Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile çalıştığını bile iddia etti.

"İsrail Doğu Akdeniz'i yuttu"

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Mısır, Fransa ve İsrail ile mücadele ederken, Şener Doğu Akdeniz'de İsrail'e göz yumulduğunu iddia etti.

Filistin konusunda İsrail'e en sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Batı Şeria'yı işgal edecekler de ne zaman yapalım diyorlar." diyerek çirkin bir iftira attı.