Senegal'in Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ülkelerine döndü

Uluslararası Blaise Diagne Havalimanına inen ekip, Senegal İçişleri Bakanı Felix Diome, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Arama Kurtarma Komutanı General Mamadou Ndioye, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum temsilcileri ve çocuklar tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Diome, karşılamada yaptığı açıklamada, depremin neden olduğu yıkımı görünce Türkiye'ye hemen bir ekip göndermeye karar verdiklerini söyledi.

Senegal arama kurtarma ekibinin Türkiye'deki çalışmalara katılmasının 2 ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin bir yansıması olduğunun altını çizen Diome, "Türkiye bu zor günleri hiç şüphesiz atlatacaktır. Senegal halkı daima Türk halkının yanındadır." dedi.

Büyükelçi Sağman da "Onlar bizim evlatlarımız, Senegalli kahramanlarımız. Depremden en çok etkilenen Hatay'a gittiler hatta orada bir deprem de yaşadılar. Senegal bu süreçte bizimle her türlü dayanışmayı gösterdi. Kahramanlarımız sağ salim döndü çok şükür. Türk halkı sizlere minnettar. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.