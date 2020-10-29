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Aktüel Senegal'de trafik kazası: 16 ölü
Aktüel

Senegal'de trafik kazası: 16 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-29 22:01:30 -
Senegal'de trafik kazası: 16 ölü

DAKAR (AA) - Senegal'de, Mevlid Kandili'ni idrak etmek üzere Mpal kentine doğru yola çıkanları taşıyan otobüsle bir kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Dakar'a 70 kilometre mesafede bulunan Thies kentinde, içinde 70 yolcunun bulunduğu otobüs bir kamyonla çarpıştı.

Kazada, otobüsteki 16 yolcu hayatını kaybetti.

Otobüsün yolcularının, Senegal'de bu gece idrak edilecek Mevlid Kandili için Mpal kentine gitmek isteyenlerden oluştuğu belirtildi.

Bu yıl 5-6 Ekim'de Tuba kentinde düzenlenen, Müridi tarikatının kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba'nın sürgündeyken elde ettiği manevi derecenin kutlandığı "Büyük Magal" törenlerine gitmek üzere yola çıkan 21 kişi de ülkenin çeşitli noktalarındaki trafik kazalarında ölmüştü.


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