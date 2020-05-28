Senegal'de toplu taşımacılar Kovid-19 önlemleri nedeniyle greve gitti

DAKAR (AA) - Senegal'de otobüs ve minibüs sendikaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşımaya kısıtlaması getirilmesinin işlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle ülke genelinde greve gitme kararı aldı.

Tüm sendikaların bağlı olduğu Senegal Yol Birliği Genel Sekreteri Gora Khouma, yaptığı açıklamada, minibüs ve otobüs işletmecilerinin artık dayanacak gücünün kalmadığını, bu nedenle tüm sendikaların 1 Haziran Pazartesi'den itibaren greve gideceğini belirtti.

Şehir içi yolcu taşımacılığının 1 Haziran itibarıyla ülkenin bütün bölgelerinde durdurulacağını aktaran Khouma, Kovid-19’la mücadele kapsamında toplu taşımaya getirilen kısıtlamanın sektörü zayıflattığını ifade etti.

Khouma, otobüs ve minibüs personelinin ailelerinin ciddi zorluklar yaşadığını belirtti, yolculardan da otobüs ve minibüs şoförlerine destek olmalarını istedi.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede şu ana kadar toplam 3 bin 348 Kovid-19 vakası görüldü.



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