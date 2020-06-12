Senegal'de sömürgecilerin izleri silinsin talebi

DAKAR (AA) - ABD'de polisin Afro-Amerikalı George Floyd'u öldürmesinin ardından Avrupa ve ABD'de birçok sömürgeci ismin heykelinin yıkılması, Senegal'e de yansıdı. Senegal'de de köle taciri sömürgecilerin heykellerinin yıkılması ve caddelere verilen isimlerinin kaldırılması tartışılmaya başlandı.

Muhalif Vatandaşlık ve Görev İttifakı (ACT) partisinin başkanı ve eski Senegal Başbakanı Abdoul Mbaye yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde bile köle ticareti yapan sömürgecilerinin heykellerinin yıkıldığını hatırlattı.

Afrika halkına zulmeden kişilerin heykellerini Senegal'de görmekten üzüntü duyduğunu kaydeden Mbaye, "Yaşadığım caddenin adı Mareşal Gallieni Caddesi. Afrika'da katliamlardan sorumlu bu gaddar sömürgecinin isminin caddeden silinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mbaye, Afrika kıtasında halen var olan çok sayıda sömürgeninin isminin ve anıtlarının yok edilmesi gerektiğini belirtti.

Diğer yandan Senegal'in kuzeyindeki Saint Louis kentinde bulunan Fransa'nın sömürge valisi Louis Faidherbe'nin heykelinin de kaldırılması isteniyor.

İngiltere’nin batısındaki liman kenti Bristol'da ırkçılık karşıtı göstericiler, pazar günü köle taciri Edward Colston'ın (1636-1721) heykelini iple çekerek devirmiş ve denize atmıştı.