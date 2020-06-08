Senegal'de Kovid-19'dan iyileşme oranı yüzde 60'ı geçti

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Senegal'de son iki haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları hızlı artış göstermesine rağmen, iyileşme oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Vakalarda düşüş olmamasına rağmen protesto gösterileri sonrası salgın önlemlerinin hafifletildiği Senegal'de Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 99 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam 4 bin 427 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 2 bin 699 kişi iyileşirken, 49 kişi yaşamını yitirdi, 1678 aktif vakanın tedavisi devam ediyor.

Son verilerle iyileşenlerin oranı yüzde 60,9'a ulaştı.

- Kovid-19 önlemleri hafifletildi



Hükümet, geçen hafta Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin hafifletildiğini, bu kapsamda sokağa çıkma yasağı saatlerinin 21.00-05.00'ten 23.00-05.00 arasına çekildiğini, şehirler arası seyahat yasağına son verildiğini duyurmuştu.



Kamusal alanda toplanma yasağının kaldırılmasının yanı sıra restoranlar ve spor salonlarının da kademeli olarak açılacağı bildirilmişti.