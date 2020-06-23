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Aktüel

Senegal'de Kovid-19 vakası sayısı 6 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:32:49 -
Senegal'de Kovid-19 vakası sayısı 6 bini geçti

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 bini geçti.

Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 1045 testten 64'ü pozitif çıktı.

Böylece ülkede şu ana kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 6 bin 34'e yükseldi.

Virüs bulaşan 4 bin 46 kişi iyileşirken, 89 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19'a rastlanan 1898 aktif vakanın tedavisine ise devam ediliyor.

Sağlık otoriteleri, ülkede kaynağı belli olmayan vakaların artması üzerine halka, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymakta daha dikkatli davranılması konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 318 bini aştı, virüsten 8 bin 371 kişi hayatını kaybetti.

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