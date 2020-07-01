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Aktüel

Senegal'de içine kertenkele düşen bissap içeceğinden 13 çocuk zehirlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 02:00:07 -
Senegal'de içine kertenkele düşen bissap içeceğinden 13 çocuk zehirlendi

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Senegal'de, içine kertenkele düşen bissap içeceğinden içen 13 çocuk zehirlendi.

L'Obs televizyonunda yer alan habere göre, başkent Dakar'ın Yeumbeul semtinde bir doğum gününe katılan çocuklara, hibiskus bitkisinden yapılan ve ülkede çokca tüketilen bissap içeceği ikram edildi.

Bissaptan içen 13 çocuk, daha sonra şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı.

Biri halen tedavi altında olan çocukların, bissapın içine düşen "gecko" adlı kertenkele nedeniyle zehirlendiği belirtiliyor.

Ülkede bolca yetişen sarı, kırmızı, turuncu, pembe ve beyaz renklerdeki hibiskus (hibiskus sabdariffaun) çiçeğinin sadece kırmızı olanından yapılan bissap, Senegal'in milli içeceklerinden sayılıyor.

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