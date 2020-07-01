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Aktüel

Senegal'de cezaevlerine alternatif elektronik bileklikli ev hapsi uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-07-01 02:33:14 -
Senegal'de cezaevlerine alternatif elektronik bileklikli ev hapsi uygulaması

DAKAR (AA) - Senegal'de, hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla elektronik bileklik uygulamasına geçiliyor.

Ulusal Mecliste kabul edilen yasa tasarısı ceza muhakemesi kanununda yapılan değişikliğe göre, hakimler hapis cezası ya da tutuklu yargılanma yerine mahkumlara elektronik bileklikle ev hapsi verebilecek.

Adalet Bakanı Me Malick Sall, elektronik bileklik uygulamasının hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmayı amaçladığını, tecavüz, pedofili ve uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunanların bu yasanın kapsamı dışında bırakıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in imzalamasının ardından yasalaşacak tasarı, yıl sonuna kadar uygulamaya girecek.

Sall, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak için 4 Nisan Bağımsızlık Günü öncesi çoğu hırsızlık ve adi suçlardan hükümlü 2 bin 36 mahkumu affetmişti.

Senegal hapishanelerinde, kapasitenin neredeyse 3 katı hükümlü bulunuyor.


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