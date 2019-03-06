Senegal Cumhurbaşkanı Sall seçimlerin resmen galibi

Senegal’de mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall, 24 Şubat’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 58 oyla kazanarak tekrar cumhurbaşkanı seçildi.

Senegal Anayasa Konseyi, 24 Şubat’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 58 oyla kazanan Macky Sall’in yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini doğruladı. Seçimlerin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50’den fazla alamazsa, 24 Mart’ta ikinci tur seçimleri yapılacaktı. Ancak, geçtiğimiz hafta seçim komisyonu tarafından açıklanan geçici sonuçlar, Sall’in aldığı yüzde 50’den fazla oyla seçimin ikinci tura kalmayacağını göstermişti.

Sall zaferi onaylandıktan sonra yaptığı Twitter paylaşımında, "Bana karşı yenilenen güven beni iki kat fazla çalışmaya, daha fazlasını ve daha iyisini yapmaya teşvik ediyor" ifadelerini kullandı ve süreklilik vizyonunu seçtikleri için Senegal halkına teşekkür etti.