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Senegal Cezayir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 Afrika Uluslar Kupası

Senegal ve Cezayir bugün final maçında karşı karşıya geliyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen ve futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Senegal Cezayir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 Afrika Uluslar Kupası finalisti kim olacak. İşte merakla beklenen Senegal Cezayir maçı ile ilgili detaylar...

19 Temmuz 2019 Cuma 18:55
Senegal Cezayir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 Afrika Uluslar Kupası

Senegal ve Cezayir bugün final maçında karşı karşıya geliyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen ve futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Senegal Cezayir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 Afrika Uluslar Kupası finalisti kim olacak. İşte merakla beklenen Senegal Cezayir maçı ile ilgili detaylar...

Senegal Cezayir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda bugün TSİ 22.00'de karşılaşacak. Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in yöneteceği mücadele, Smart Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Bir kez finale kaldığı 2002'deki turnuvada Kamerun'a kaybeden Senegal ise kupayı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Cezayir rakibine kupada hiç kaybetmedi

Cezayir ile Senegal, Afrika Uluslar Kupası tarihinde 3 kez grup aşamasında ve bir kez yarı finalde karşı karşıya geldi. Bu maçlarını üçünü kazanan Cezayir, diğerinden de beraberlikle ayrılarak rakibine karşı hiç kaybetmedi.

Son olarak bu turnuvanın grup aşamasında 27 Haziran'da karşılaşan iki takım arasındaki mücadeleyi Cezayir, Youcef Belaili'nin golüyle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından C Grubu'nda Cezayir 9 puanla lider, Senegal ise 6 puanla ikinci olarak üst tura kaldı.

İki takım arasında 22 karşılaşmanın oynandığı genel istatistikte de Cezayir'in rakibine karşı büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçların 13'ünü Cezayir kazanırken, Senegal ise rakibine karşı 4 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:55
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