Sene bitmeden borçlanma yapmak avantajlı mı?

Soru: Ben askerlik borçlanması ödersem 2 Şubat 2021 tarihinde emekli olma hakkını kazanıyorum. Borçlanmayı şimdi yapmamla emekliliğime üç beş gün kala yapmam arasında bir fark olur mu? Mustafa S.



Cevap: Askerlik borçlanması için ödenecek tutar ile asgari ücret arasında bağ var. Ödenecek en düşük bir günlük borçlanma tutarı bir günlük asgari ücretin yüzde 32’si tutarındadır. Yani borçlanmayı bu sene yapanlar her bir gün için 31,39 TL ödeme yapacaklar. Asgari ücret yeni yılda artacak. Bu nedenle borçlanma müracaatını bu yıl içinde yapmak ve bir ay içinde ödemem asgari ücret artışı kadar daha az ödeme yapmak demek. Tavsiyem, borçlanma müracaatını bu yıl içinde yapmanız ve ödeme tutarını bir ay içinde ödemeniz. Aralık ayının sonlarında başvursanız zaten ödeme süresi de ocak ayının sonlarına gelecek. Şubat ayında da emekli müracaatı yapmanız mümkün olacak.