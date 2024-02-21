Sendika.org'dan büyük namussuzluk! Peygamberimiz'e (sav) hakareti 'gururlanarak' tekrar yayınladılar
Anayasa Mahkemesi'nin erişim engelini "ifade özgürlüğüne aykırı" olduğu gerekçesiyle kaldırdığı Cahrlie Hebdo'nun skandal karikatürü sendika.org'da yeniden yayınlanmaya başlandı.
Charlie Hebdo dergisinin Efendimiz'e (sav) hakaret içeren sayısını Türkçe olarak yayınlayan sendika. org'un içeriğine Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, 2015 yılında erişim engeli getirmişti.
Engel kararı sendika.org tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı.
AYM skandal bir karara imza atarak erişim engelinin kaldırılmasına hükmetti.
Sendika.org skandal içeriği yeniden yayına aldı!
Sendika.org tarafından Charlie Hebdo dergisinin Türkçe versiyonu yeniden yayına alındı.
Büyük namussuzluğa imza atan sendika.org, duyurusunda şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Efendimiz'e (sav) küfrü meşrulaştıran Sendika.org'un künyesinde şu isimler bulunuyor:
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