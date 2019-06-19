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Sendika özgürlüğüne müdahaleler son bulsun!

Bem-Bir-Sen, 31 Mart seçimlerinden sonra el değiştiren belediyelerde yaşanan baskı ve hukuksuzluklara karşı Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:25
Sendika özgürlüğüne müdahaleler son bulsun!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bem-Bir-Sen, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren belediyelerde yaşanan baskı ve hukuksuzluklara karşı Ankara Adalet Sarayı ve İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, “Saldırılar elbette karşılıksız kalmayacak, meşru her platformda hesabı sorulacaktır” dedi. Yalçın, “Milletin teveccühünü kazanamayanlar milletin ekmeğine kastediyorlar. Emeğe ve ekmeğe kasteden emek hırsızları, o makamlarda rahat oturamayacaklar, zorbalığın hesabını verecekler. Emek ve emekçinin haklarını ağızlarından düşürmeyenlerin emeğe, alın terine ve örgütlenme hakkına bu denli saldırıları elbette karşılıksız kalmayacak, meşru her platformda hesabı sorulacaktır. Zulüm zorbanınsa, meydan bizimdir!” dedi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da, “Barış güvercini maskesi takanların maskesi düştü ve despotluklarını çok kısa sürede yeniden gösterdiler” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:25
  1. Kırşehir
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Bolu
  5. Bilecik
  6. Memur-Sen Konfederasyonu
  7. Bem-Bir-Sen
  8. 31 Mart yerel seçimleri
  9. Ankara Adalet Sarayı
  10. İçişleri Bakanlığı
  11. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın
  12. Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu
  13. Barış güvercini

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