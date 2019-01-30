Sendika binasına kumar operasyonu! Rekor para cezası kesildi İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynatıldığı gerekçesiyle sendika binasına düzenlenen operasyonda 95 kişiye para cezası verildi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki önceki aylarda kumar oynatıldığı gerekçesiyle 3 operasyon düzenlenen sendika binasına bugün yapılan baskında sendika başkanı ile kumar oynayan 95 kişiye işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi'nde daha önce de kumar oynatıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlenen sendika binasında yeniden kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kumar eşyalarına el konuldu Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 tombala makinesi, 90 tombala topu, 3 bin 200 tombala pulu ve 100 tombala kartı ele geçirildi, suç unsuru taşıyan kumar eşyalarına el konuldu. 44 bin 935 lira para cezası Sendika Başkanı A.K.S. hakkında, "kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı belirlenen 95 kişiye de "Kabahatler Kanunu" gereğince "kumar oynamak" ve "kapalı alanlarda tütün ve tütün mamülleri kullanmak" suçundan 44 bin 935 lira idari para cezası kesildi. Aynı binaya geçen yıl düzenlenen 3 ayrı operasyonda 215 kişiye işlem yapılmış, sendika başkanı A.K.S hakkında adli işlem başlatılmıştı.

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