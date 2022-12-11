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Gündem Sende hiç utanma yok mu Ümit Özdağ! Böyle rezalet görülmedi
Gündem

Sende hiç utanma yok mu Ümit Özdağ! Böyle rezalet görülmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son dönemde sığınmacılar üzerinden yürüttüğü kirli siyasette şimdi de 'çatışma' videosu paylaştı... Özdağ'ın hazırlattığı kurgu videoda Gaziantep'te Türklerle Suriyeliler çatışıyor...

Yeniakit Publisher
2022-12-11 10:28:00 -
Sende hiç utanma yok mu Ümit Özdağ! Böyle rezalet görülmedi

Sessiz İstila adlı kısa filmiyle büyük tepki gören Zafer Partisi, gerilim ve korku siyasetine tam gaz devam ediyor. Bizzat Ümit Özdağ tarafından paylaşılan "Uyanış" adlı kurgu videosu da daha önce yayınlanan Sessiz İstila gibi ileri bir tarihi anlatıyor.

Videoda Gaziantep'te Türkler ve Suriyeliler iç çatışmaya çıkıyor ve bu olayda çok kişi hayatını kaybediyor.  Terör örgütü IŞİD ise güney illerindeki devlet dairelerine saldırılar düzenliyor. Videoda bu olayların arkasındaki güç olarak da İngiliz istihbaratı gösteriliyor. 

 

 

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