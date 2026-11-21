damar sağlığına yönelik doğal ürünlerin de ilgi gördüğünü kaydeden Zengin, alıç yaprağı ve alıç sirkesinin sıkça sorulduğunu belirtti. Zengin, “Alıç yaprağı ve alıç sirkesi özellikle kalp ve damar sağlığına dikkat eden vatandaşların tercih ettiği ürünlerden. Kan dolaşımı ve kolesterol üzerindeki olası etkileri nedeniyle merak ediliyor. İlerleyen yaştaki vatandaşlarımız da bu ürünleri sıklıkla soruyor” diye konuştu. Zengin, “Çörek otu çok kıymetli bir besin. Yağıyla birlikte de kullanılıyor. Antioksidan özellikleri nedeniyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle doğal beslenmeye yönelen kişiler çörek otu ve yağını daha fazla tercih ediyor” ifadelerini kullandı. Zengin, kozmetik ürünler yerine doğal yağları tercih edenlerin sayısının da arttığını söyledi. Zengin, “Biberiye yağı saç kökleri için, lavanta yağı ise cildi rahatlatmak amacıyla tercih ediliyor. Tatlı badem, argan, susam ve fındık yağı saç bakımında kullanılan ürünler arasında. Cilt bakımında ise kayısı yağı nemlendirme amacıyla, incir çekirdeği yağı yaşlanma belirtilerine karşı bakım için, üzüm çekirdeği yağı da cilt görünümünü desteklemek amacıyla tercih ediliyor. Son zamanlarda bu yağlara yönelik talep oldukça yüksek” dedi. engin, “Zerdeçal, zeytinyağı ve karabiber karışımı gibi ürünleri soranlar oluyor. Defne yağıyla hazırlanan karışımlara da ilgi gösteren vatandaşlarımız var. Ancak bu ürünlerin doğrudan bir hastalığı tedavi ettiği düşünülmemeli. Özellikle kanser gibi ciddi hastalıklarda doktor kontrolündeki tedavinin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Bitkisel ürünler tıbbi tedavinin yerine geçmez” diye konuştu. Doğal ürünlere yönelik ilginin her geçen yıl arttığını belirten Zengin, vatandaşların bilinçsiz tüketimden kaçınması gerektiğine dikkat çekti. Bitkisel ürünlerin de yanlış ve aşırı kullanımda sağlık açısından risk oluşturabileceğini hatırlatan Zengin, özellikle düzenli ilaç kullananların ve kronik rahatsızlığı bulunanların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Zengin, “Doğa bize çok şey sunuyor ama her şeyin bir ölçüsü var. Her doğal ürün herkes için uygun olmayabilir. Vatandaşlarımız ürünleri bilinçli ve kararında tüketmeli, mutlaka gerektiğinde bir uzmana danışmalı. Kışa hazırlıksız yakalanmamak için şimdiden önlem almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.