Sende hiç utanma yok mu be kadın? Yazık, vallahi de billahi de yazık

Gerçekleri eğip bükmekten başka hiçbir işe yaramayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner, Hatay'da, işyeri ve konutların laboratuvar test sonuç evraklarının bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün tek katlı binasının delilleri karartmak için yıkıldığı yalanına bel bağladı.

Bakanlığın bütün resmi yazışma ve raporları "Belgenet" üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarılmasına, yani ortada "delilleri karartmak" gibi bir durum olmamasına rağmen yalanında ısrar eden Soner, art niyetli olduğu her kelimesinden belli yazısında özetle şunları kaydetti:

"Şeriat kasasının öncelikle kurtarılması çabasının, enkazdan kurtarılacakların önüne alınmasının görüntülü kanıtları geçtiğimiz haftanın gelişmeleri arasında tarihe yazıldı.

(...) İktidar erki, en tepesinden zincirleme sorumluluk, Türkçesi sorumsuzluk halkaları eylemlerinde başrolde. Elbette, suç ortaklıklarında ödenmesi kaçınılmaz olan kanıtların yok edilmesinde seferberlik gündemde. İnanılacak gibi gelmese de dünya çapında kameralar deprem bölgesine uzanmış olduğundan, suç kanıtlarının yok edilmeleri operasyonları da gözlerden kaçırılamamaktan öte belgelenmiş oluyor. Sadece gerçeklerin peşinden koşmaya çabalayan azınlık yayınların çok ötesinde istenmiyor olsalar da yandan yayınlara çarpıcı boyutları ile yansımış oluyorlar.

Bir bakıyoruz ki depremden hiç hasar almamış, yasal belgelerin, inşaatlara ilişkin tüm kayıtların bulunduğu depoları yıkma operasyonları yaşanıyor. Üstelik bir avuç hukukçu, ileride kaçınılmaz gündeme gelecek davalarda kullanılması zorunlu söz konusu belgelerin yok edilmesi çabalarına ilişkin kamuoyunu uyarmaları da engel oluşturmuyor. Tam tersine nasıl bir ortak korku, çaresizlik söz konusu ise iktidar erkinin sorumlu olabilecek kadroları ile inşaatların suç ortakları işbirliğinde acele yok etme operasyonları görsel sonuçları ile kayıtlara girmiş oluyor.

***

Bir bakıyoruz ki paramparça edilmiş dosya yığınları ortalığa saçılmış. Ancak bir ana grubu da uzaklaştırılmak istenen, ancak her tür engellemeye karşı hukukçuluk yetenekleriyle direnebilenlerin çabaları ile, koruma altına alınabilmiş dosyaların varlığını halen görüntüleri ile paylaşabiliyoruz. (...)"