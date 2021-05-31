Sencer'in kaç çocuğu var? Sultan Ahmet Sencer'in çocukları

Sencer'in kaç çocuğu var? Sultan Ahmet Sencer'in çocuklarının isimleri nedir? soruları bu akşam sezon finali ile yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile merak edildi. encer'in kaç çocuğu var, Sencer'in çocukları kimler sorusunu araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Sencer'in kaç çocuğu var?

Büyük Selçuklu’da Ahmed Sencer veya Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer (doğum 1086 – ölüm 8 Mayıs 1157),1097-1118 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı, 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı.

Sultan Sencer’in karısı Türkan Hatun, Sultan Oğuzlar tarafından salıverilmesinden hemen önce 1156’da vefat etmişti.

Tarihte Sultan Sencer ile Türkan Hatun’un iki kız çocuğu bulunmaktaydı ve her ikisi de kuzenleri olan II. Mahmut ile evlenmişlerdi. Sultan Sencer sonra Sultan Mesud Demirek’in dul karısı olan ve Gürcistan Kralı I. Demetre’nin kızı olan Rusudan ile evlilik yaptı ama bu evlilikten çocuğu olmadı.